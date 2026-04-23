Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana celebra el Día del Niño en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Este domingo 26 de abril, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana festejará a las niños y los niños de Saltillo con rifas, refrigerios, regalos y shows para toda la familia, todo dentro de la Ruta Recreativa.

El Comisionado Miguel Ángel Garza Félix dijo que esta es la cuarta edición de un festejo organizado por las y los elementos de las distintas áreas de la Comisaría y que tiene como propósito reforzar lazos de confianza con la comunidad, como es la indicación del alcalde Javier Díaz González.

El evento se llevará a cabo este domingo 26 de abril, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en Avenida Universidad y Venustiano Carranza, dentro de la Ruta Recreativa.

Garza Félix comentó que habrá distintas actividades como espectáculo de lucha libre, rifa de regalos, botargas, pintacaritas, show de payasos y transformers, granja de animales, brincolines, toro mecánico, refrigerios y más sorpresas.

"Estamos muy agradecidos porque poco a poco el festejo por el Día del Niño y de la Niña ha ganado espacio en el gusto de la comunidad. ¡Los esperamos!", añadió Garza Félix.