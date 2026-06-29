DIF Saltillo lanza nuevos programas para adultos mayores

SALTILLO, COAH.- El DIF Saltillo fortalecerá los programas de activación física, atención médica, capacitación y convivencia dirigidos a personas adultas mayores, en coordinación con la Sociedad Nacional de Geriatría, con el objetivo de consolidar al municipio como una ciudad amigable para este sector de la población.

El director del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa, informó que las nuevas acciones se impulsarán a partir del Centro Intergeneracional Saltillo e incluirán clases de activación física, servicios médicos y programas permanentes de convivencia entre distintas generaciones.

Explicó que este espacio promueve la interacción entre personas adultas mayores, jóvenes, niñas y niños para fortalecer la integración social y fomentar el envejecimiento activo. "Buscamos consolidar a Saltillo como un municipio amigable para los adultos mayores, promoviendo espacios donde puedan mantenerse activos física y socialmente", señaló.

Como parte de estas actividades, anunció que este domingo se realizará una rutina especializada de activación física para personas adultas mayores durante la Ruta Recreativa, a partir de las 8:00 horas, con servicios de hidratación y atención médica.

Figueroa adelantó que la colaboración con la Sociedad Nacional de Geriatría continuará durante los próximos meses mediante nuevas estrategias y actividades permanentes en el Centro Intergeneracional, conforme la asociación fortalezca su representación regional.

Además de las acciones preventivas y recreativas, destacó que el DIF Saltillo mantiene atención permanente a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad a través del programa DIF Saltillo 24/7. Precisó que durante junio se atendieron dos reportes de personas adultas mayores en situación de abandono o de calle. En ambos casos se brindó atención médica, alimentación y traslado voluntario a refugios temporales; sin embargo, posteriormente decidieron abandonar esos espacios por voluntad propia.

"Nos corresponde acercarnos, valorar la situación, ofrecer atención médica y canalización a refugios donde puedan recibir un trato digno. Después damos seguimiento en la medida en que las personas lo permitan", comentó.

Añadió que el organismo mantiene coordinación con refugios temporales para proporcionar consultas médicas, apoyo alimentario y seguimiento a las personas que permanecen bajo resguardo.

Respecto a la atención geriátrica, Alfonso Figueroa aseguró que Saltillo figura entre los municipios con mayores avances en la implementación de programas especializados para personas adultas mayores. Indicó que el municipio cuenta con apoyos económicos, alimentarios, servicios médicos y espacios como el Centro Intergeneracional, infraestructura que consideró poco común en otros municipios del país.

"Son muy pocos los municipios que cuentan con un espacio de este tipo y con actividades periódicas enfocadas en el envejecimiento activo, por lo que seguiremos fortaleciendo estas acciones", concluyó.