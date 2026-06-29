Cientos de saltillenses disfrutan del Festival Internacional de las Artes

SALTILLO, COAH.- Cientos de saltillenses participaron este domingo en las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, que ofreció espectáculos de danza, baile y música en diversos espacios públicos de la ciudad.

Como parte de la programación artística, en el Foro del Lago de la Alameda Zaragoza se presentó Sylphides, repertorio de ballet interpretado por Dance Point bajo la dirección de Velia Pérez. La puesta en escena incluyó una suite romántica de danza abstracta inspirada en la música de Frédéric Chopin, caracterizada por piezas de gran lirismo y sensibilidad artística.

En el mismo escenario se presentó El lago de los cisnes, a cargo de alumnas y alumnos de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila, quienes ofrecieron una de las obras más representativas del ballet clásico.

Las actividades continuaron en la Línea Verde de la colonia Vicente Guerrero con el encuentro de baile y música colombiana Al Son Colombiano, evento que congregó a cientos de familias. En esta jornada participaron Banda Los Natalia, Studio 85, DJ Kalusha, DJ La Mosca, DJ Repollo, DJ Tonny, Flow Cumbiero (Ramos), Mala Fama, Movimiento Colombiano, Orgullo Vallenato, Reyes de la Kumbia, Stilo Kayejero y Terkos y Orgullosos.

Asimismo, el programa del festival incluyó la presentación de Hombres y sus Mentiras, con las actuaciones de Gabriela Boone, Azalea Go, Alej Cázares, Alo Eliriver y Fernanda López, en el Loop Concert Bar. El Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026 continúa ofreciendo actividades culturales y artísticas en diferentes sectores de la ciudad para acercar el arte y el entretenimiento a la población.