Saltillo: Nuevas obras de agua potable por Javier Díaz para fortalecer el suministro

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo continuará la construcción de presas de gaviones en la Sierra de Zapalinamé e incorporará nuevos pozos del acuífero ubicado al sur de la ciudad para fortalecer el suministro de agua potable y disminuir la presión sobre los mantos acuíferos de la zona serrana, informó el alcalde Javier Díaz González.

El Edil explicó que durante el año pasado se construyeron entre dos y tres presas de gaviones en la sierra y que este proyecto tendrá continuidad en coordinación con el Gobierno del Estado y el Sistema Estatal de Aguas y Saneamiento (SEAS).

Señaló que estas obras tienen como objetivo incrementar la captación de agua de lluvia y favorecer la recarga de los acuíferos en la Sierra de Zapalinamé, el Cañón de San Lorenzo y otras áreas estratégicas del municipio.

Como parte de la estrategia para diversificar las fuentes de abastecimiento, Díaz González indicó que en lo que va de la administración ya fueron incorporados dos pozos en la zona de Carneros, con una capacidad conjunta de 200 litros por segundo.

Añadió que en las próximas semanas entrará en operación un tercer pozo en ese mismo sector, con una producción estimada de 100 litros por segundo. Asimismo, anunció la incorporación de un pozo en La Encantada, con un caudal superior a 30 litros por segundo, además de otros proyectos contemplados en zonas como Loma Alta.

El Alcalde explicó que el propósito es abastecer a la ciudad con agua proveniente de otros acuíferos para permitir la recuperación de los pozos ubicados en la falda de la Sierra de Zapalinamé y favorecer su recarga natural.

Precisó que algunos de los pozos que serán incorporados anteriormente tenían uso agrícola y ahora serán destinados al abastecimiento urbano como parte de la estrategia para fortalecer el suministro de agua potable.

Javier Díaz recordó que la mayor parte del agua disponible en el municipio se destina a actividades agrícolas, mientras que una proporción menor abastece a la zona urbana, por lo que consideró necesario continuar desarrollando nuevas fuentes de suministro para garantizar la disponibilidad del recurso en el futuro.