Rescatan a joven extraviado en Cañón de San Lorenzo en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que la mañana de este lunes, luego de varias horas de labor, elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo lograron rescatar y poner a salvo a un joven que se extravió en el Cañón de San Lorenzo.

El director de Protección Civil y Bomberos en el municipio, Francisco Martínez Ávalos, dio a conocer que se trata de Antonio Cortés, de 24 años de edad, quien fue localizado en la zona conocida como "El Mirador".

Martínez Ávalos relató que se recibió el reporte el domingo por la tarde, por lo que a las 18:30 horas comenzó el ascenso, logrando el primer contacto auditivo con el joven alrededor de las 20:30 horas, a quien se ubicó en un barranco de difícil acceso, a unos 50 metros de profundidad.

Detalles confirmados

A las 4:44 horas de este lunes, los rescatistas llegaron al punto donde se localizaba la persona y, tras una valoración preliminar, se reportó estable y sin lesiones, por lo que se inició el ascenso con ayuda de arneses, concluyendo el rescate a las 8:00 horas.

Recomendaciones de Protección Civil

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, recomendó a la población ir acompañada por alguien con experiencia en senderismo si se decide visitar el Cañón de San Lorenzo por primera ocasión.

También señaló que, al internarse en la zona boscosa, es necesario que los celulares cuenten con saldo y batería, así como cargar bebidas hidratantes, barritas energéticas, y llevar un espejo y linterna para emitir señales en caso de ser necesario.