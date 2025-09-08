Colectivo promueve 'Derechos en Movimiento' en Saltillo durante Aborto Fest 28S

SALTILLO, COAHUILA.– Como parte del Aborto Fest #28S, el colectivo "Red Aborto Seguro Saltillo" puso en marcha la iniciativa "Derechos en Movimiento", un recorrido por distintas colonias de la periferia de la ciudad con el objetivo de hablar sobre derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, el proyecto busca "acercar información clara y sin juicios sobre sexualidad y aborto", con la intención de entablar diálogos abiertos en las comunidades.

Las actividades están programadas en distintos puntos de Saltillo durante septiembre:

-Lomas de Zapalinamé – sábado 13 de septiembre, 3:00 p.m.

-Comunidad La Gloria – domingo 21 de septiembre, 3:00 p.m.

-Puerto de Flores – sábado 27 de septiembre, 3:00 p.m.

No obstante, la iniciativa ha generado reacciones encontradas entre la ciudadanía. Mientras que algunos colectivos feministas promueven la campaña como un espacio de información y acompañamiento, sectores de la sociedad han expresado su inconformidad.

Grupos religiosos, principalmente católicos y cristianos, han manifestado su rechazo a estas actividades por considerar que promueven prácticas contrarias a sus principios.

La capital coahuilense se suma así a las movilizaciones y debates en torno al 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha en la que distintos movimientos feministas del país realizan jornadas de información y protesta.