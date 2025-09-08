Aumentan lluvias en Coahuila durante septiembre

SALTILLO, COAH.- El mes de septiembre trae consigo un aumento considerable en las probabilidades de lluvia en Coahuila, así como un descenso en las temperaturas, informó Ramiro Durán García, Subsecretario de Protección Civil del estado.

De acuerdo con el funcionario, se prevé una probabilidad de lluvias del 60% durante el mes, como resultado del ingreso anticipado de los primeros frentes fríos de la temporada invernal, así como de la actividad de huracanes y ciclones tropicales tanto en el Golfo de México como en el océano Pacífico.

"La temporada de frío se adelantó este año, lo que ha generado un decremento en las temperaturas y la presencia de lluvias y chubascos aislados en gran parte del estado", explicó Durán García.

Además, detalló que los niveles de precipitación registrados hasta ahora han sido más del doble en comparación con las afectaciones reportadas en el mismo periodo del año anterior, lo que obliga a mantener monitoreos constantes en zonas vulnerables a encharcamientos e inundaciones.

Desde la Subsecretaría de Protección Civil se reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los reportes meteorológicos oficiales y tomar precauciones, especialmente en comunidades que presentan riesgo por su cercanía a cuerpos de agua o zonas de deslaves.

"Es importante que la ciudadanía se mantenga informada y siga las recomendaciones de seguridad ante posibles lluvias fuertes. Estamos trabajando en coordinación con los municipios para atender cualquier eventualidad", puntualizó el subsecretario.

La temporada de huracanes continúa activa, por lo que no se descarta la presencia de precipitaciones atípicas o eventos extremos durante las próximas semanas.