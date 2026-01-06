Verificación vehicular en Saltillo: clave para reducir emisiones contaminantes

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró el llamado a la ciudadanía a cumplir con la verificación vehicular, ya que con acciones como esta se impulsa el cuidado de la calidad del aire que respiramos en nuestra capital.

Importancia de la verificación vehicular

Para fomentar el cumplimiento de esta medida, el Gobierno Municipal puso en marcha un estímulo especial durante el mes de enero, mediante el cual el costo de recuperación en la verificación para vehículos particulares es de 28 pesos, que incluye autos convencionales, motocicletas, cuatrimotos y vehículos todo terreno o similares. Cabe resaltar que el costo de recuperación regular para 2026 es de 142 pesos.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que actualmente operan tres módulos de verificación en la ciudad.

El primero se ubica en la Plaza del Compositor, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Querétaro, en la colonia República Poniente.

El segundo módulo se localiza en la calle General Charles y la lateral de Antonio Cárdenas, en la colonia Bellavista; mientras que el tercero se encuentra en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido, en la colonia Fundadores.

Módulos de verificación y horarios

Olache Valdés informó que los tres módulos brindan atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para realizar el trámite únicamente se requiere presentar la tarjeta de circulación y el número de placas; el pago se efectúa directamente en cada uno de los centros de verificación.

El funcionario municipal agregó que el costo de recuperación para vehículos de transporte público y de pasajeros, públicos y privados, es de 122 pesos.

Emmanuel Olache Valdés señaló que la verificación vehicular contribuye a reducir las emisiones contaminantes que afectan la salud de la población y el entorno, por lo que es importante la participación responsable de la ciudadanía.

Finalmente, indicó que para flotillas de más de 20 unidades se puede solicitar una unidad móvil de verificación vehicular en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicadas en la Nueva Unidad Administrativa (Presidente Cárdenas y Guillermo Purcell, Zona Centro).