Javier Díaz destaca beneficios de la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza

SALTILLO, Coahuila.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, afirmó que la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza ha generado beneficios inmediatos para miles de automovilistas que diariamente utilizan esta vía para incorporarse al resto de la ciudad.

Desde su apertura, señaló, se observó una mejora significativa en los tiempos de traslado, particularmente para quienes antes dependían del bulevar Luis Echeverría.

"Desde el primer día vimos el resultado del mejoramiento en la movilidad. Muchísima gente que antes tenía que subirse a Luis Echeverría ahora se incorpora directamente a Nazario Ortiz para dirigirse al norte o al oriente de Saltillo", subrayó.

¿Cuál es el impacto en el tráfico?

De acuerdo con los reportes más recientes, la movilidad en Luis Echeverría mejoró alrededor de un 30% durante las horas de mayor afluencia, situación que había representado uno de los principales cuellos de botella para el tránsito matutino.

Para sostener esta mejora, el municipio mantiene presencia operativa en distintos puntos. "Ponemos una patrulla para agilizar el tráfico en las horas pico: mañana, mediodía y tarde", explicó el alcalde.

Además, continúan las acciones para perfeccionar la sincronización de semáforos, especialmente en los cruces de Nazario Ortiz con Géminis y Vito Alessio Robles.

¿Qué medidas adicionales se están considerando?

El ayuntamiento también analiza la incorporación de boyas y la delimitación de carriles en zonas estratégicas para ordenar el paso de vehículos y transporte personal, el cual ya utiliza de manera habitual la ampliación.

Díaz compartió que durante la inauguración, una docente de la Facultad de Economía y Administración relató que su trayecto habitual de 40 minutos desde Saltillo 2000 se redujo a solo 7 minutos utilizando la ampliación del Nazario Ortiz Garza, ejemplo del impacto inmediato que ha tenido la obra.