Mujer de 74 años es hallada sin vida en su hogar de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La tranquilidad de la colonia Oceanía se vio interrumpida la madrugada de este miércoles luego de que una mujer de 74 años fuera localizada sin vida dentro de su vivienda, situada sobre la calle Gran Bretaña.

El hallazgo fue realizado por una conocida que acudió a visitarla y, al no obtener respuesta, ingresó al domicilio para encontrarla ya sin signos vitales.

De inmediato arribaron elementos de Policía Saltillo y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área y comenzaron con las primeras diligencias.

¿Qué ocurrió?

Debido al estado de descomposición, se estimó que la mujer llevaba varios días fallecida.

Vecinos señalaron que la adulta mayor vivía sola desde hacía tiempo y que su contacto con familiares era limitado, por lo que pocos notaron su ausencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Según los primeros reportes, no se apreciaron indicios de violencia en el lugar, por lo que se presume que la causa del fallecimiento podría ser natural.

Sin embargo, será la necropsia de ley la que determine oficialmente qué ocurrió y desde cuándo la mujer había perdido la vida.