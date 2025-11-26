Saltillo es reconocido a nivel nacional por su calidad de agua y transparencia

LEÓN, GUANAJUATO.- Durante la Trigésimo Séptima Convención Anual Expo ANEAS, celebrada en León, Guanajuato, Saltillo fue reconocido a nivel nacional por sus campañas de concientización ciudadana y por las buenas prácticas en materia de calidad de agua y transparencia.

Aunado a ello, se nombró al gerente de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, como Consejero de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS).

Este reconocimiento se suma a la lista de rubros en los que Saltillo destaca a nivel nacional, como por ejemplo, la capital más segura del país, de acuerdo con el INEGI; la ciudad más competitiva a nivel nacional, con base en el IMCO, y la más inclusiva, de acuerdo con el Teletón.

¿Qué ocurrió?

En primera instancia, durante la 37 Convención de la ANEAS, se premió a Saltillo por las campañas de concientización que se han desplegado para el cuidado del agua.

Además, se reconoció a nuestra capital por parte de la Fundación Gonzalo Río Arronte, a través de su programa "Toma Segura", destacando la calidad del agua de nuestra ciudad y las acciones de transparencia realizadas por AGSAL.

¿Cuál es la importancia del nombramiento de Iván José Vicente García?

Durante el encuentro, Iván José Vicente García se convirtió en uno de los 18 Consejeros de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), lo que abre la puerta a Saltillo para acceder a diversos programas de CONAGUA y apoyos federales y privados.