Navidalia 2025 se inaugura en Saltillo: preparativos avanzan

SALTILLO, COAHUILA.- A pocos días de su inauguración oficial, Navidalia 2025 avanza aceleradamente en sus preparativos para abrir el próximo 30 de noviembre en Saltillo.

Personal operativo, autoridades municipales y organizadores trabajan en la instalación de atracciones, revisiones técnicas y adecuaciones de acceso para garantizar una experiencia segura y ordenada para las familias.

¿Qué novedades trae Navidalia 2025?

De acuerdo con el comité organizador, los cuatro mundos temáticos ya se encuentran en etapa de montaje final, mientras se realizan pruebas de iluminación, sonido y efectos especiales que caracterizan al festival.

Además, se afina la logística para la distribución de alimentos, zonas de descanso y rutas de evacuación.

El Gobierno Municipal informó que se coordina un operativo especial de seguridad y tránsito debido al incremento de visitantes que se prevé desde el primer fin de semana.

También se realizan labores de limpieza, señalización y verificación del transporte público para facilitar la llegada de asistentes.

¿Cómo se preparan los comerciantes para el evento?

Comerciantes y proveedores locales ya comenzaron a instalar sus espacios, mientras que el personal artístico ensaya espectáculos que serán presentados durante la temporada.

Los organizadores adelantaron que se incorporarán nuevas atracciones y experiencias interactivas para esta edición.

Navidalia 2025 permanecerá abierta durante toda la temporada decembrina y se espera una afluencia de miles de personas de Saltillo y ciudades cercanas.