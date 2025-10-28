Reforestación en Saltillo: Un impulso a la biodiversidad urbana

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de embellecer las áreas verdes y fomentar la biodiversidad en la ciudad, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" llevaron a cabo una intensa jornada de reforestación en la colonia Nazario S. Ortiz Garza.

A través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, personal municipal intervino las áreas verdes de la cancha deportiva que se ubica entre las calles Raymundo del Bosque y avenida Quinta.

En este espacio ubicado al norte de Saltillo, el Gobierno Municipal, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, sembró arbolado de la especie fresno, con el objetivo de generar un entorno natural más sano y de convivencia para las familias de este sector, así como impulsar el amor por el cuidado al medio ambiente.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente y coordinado con las y los vecinos de los diferentes sectores, para atender los árboles y plantas de ornato en camellones, plazas públicas municipales y áreas verdes de la ciudad.

Ejemplo de estas acciones de reforestación, las realizadas en los bulevares Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, Rufino Tamayo, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Jesús Valdés Sánchez, Emilio Arizpe de la Maza, Prolongación Francisco de Urdiñola, Paseo de la Reforma, entre muchas vialidades más por toda la ciudad.

Además de espacios públicos al interior de colonias como Valle de San Francisco, Hacienda Narro, La Estrella, Río Bravo, Satélite Sur y Norte, Lázaro Cárdenas, Roma, Benito Juárez, Mirasierra, Valle de San Francisco, entre otras.

Saltillo más limpio y ordenado

Por instrucción del alcalde Javier Díaz y para dar atención oportuna a los reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron los distintos espacios públicos a fin de fortalecer el tejido social en la localidad.

Las y los vecinos de la colonia Francisco Villa disfrutan ahora de espacios verdes, limpios y ordenados como el que se encuentra entre la calle Carlos Flores y la avenida Principal.

En este lugar, el Gobierno de Saltillo retiró basura y escombro, además de eliminar la maleza que ponía en riesgo la integridad de las familias.

De manera simultánea, cuadrillas de "Aquí Andamos" realizaron labores similares en la plaza pública de la colonia Saltillo 2000, ubicada entre las calles Almendro y Escuela Miguel López.

Además, para embellecer la entrada poniente de la capital de Coahuila, el Ayuntamiento de Saltillo atendió con acciones de mantenimiento en las áreas verdes al interior y zonas de la periferia de la Rotonda a Francisco I. Madero.