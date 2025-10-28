Contactanos

Pláticas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama llegan a empresas de Coahuila

Hasta el 31 de octubre, oportunidad para realizarse mastografías y citologías gratuitas en Hospital General de Saltillo.

Redaccion La Voz
Por Redaccion La Voz - 28 octubre, 2025 - 08:25 p.m.
El Instituto Municipal de las Mujeres realiza pláticas de prevención del cáncer de mama en distintas empresas.

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, el Instituto Municipal de las Mujeres lleva a cabo pláticas de prevención y detección oportuna en diferentes empresas de la región.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, mencionó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se trabaja para hacer conciencia sobre el cuidado de la salud entre las colaboradoras, y que a su vez transmitan el mensaje entre sus familias, amigas y conocidas.

Informó que algunas de las empresas donde han llevado el mensaje de prevención sobre el cáncer de mama son Neapco, Seil Rental, Unicar Plastics, Yangfeng, Lenox, Clúster Automotriz, Coahuila Motors, Financiera San Nicolás y Lala.

Asimismo, en la empresa Shiloh la plática se adecuó además para ser recibida por hombres trabajadores.

"El propósito es fomentar la conciencia y recordar que la autoexploración, los chequeos médicos periódicos y la información oportuna son herramientas fundamentales para la detección temprana", dijo Vanessa Fernández Tonone.

Últimos días de mastografías y citologías gratuitas

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que hasta el 31 de octubre se mantiene vigente la campaña de mastografías y citologías gratuitas, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila.

Para acceder a los servicios pueden acudir a las instalaciones del Hospital General de Saltillo de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La mastografía se realiza a mujeres a partir de los 40 años y es indispensable asistir con baño normal y no aplicar desodorante, talco, lociones, cremas o polvos en las axilas ni en el pecho.

Las citologías (Papanicolaou) se realizan a mujeres con vida sexual activa o a partir de los 21 años; asistir con abstinencia sexual mínima de 3 días antes del examen, no asistir durante el periodo menstrual y no utilizar óvulos, duchas vaginales o medicamentos intravaginales en los 3 días previos al examen.

Pláticas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama llegan a empresas de Coahuila
Las campañas de salud incluyen mastografías y citologías gratuitas para mujeres de Saltillo.
Pláticas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama llegan a empresas de Coahuila
Las actividades forman parte de las acciones del mes rosa para fomentar el cuidado de la salud femenina.

