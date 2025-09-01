Profesor herido en Saltillo: adolescente en proceso penal

SALTILLO, COAH.- Diego Uriel "N", el adolescente de 15 años que agredió con un arma blanca al profesor Héctor Alejandro "N", se encuentra bajo proceso penal y podría alcanzar una pena de hasta tres años de prisión si se le encuentra culpable, informó Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste.

El menor se encuentra recluido en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil Saltillo (CIEAVS), donde permanecerá mientras se desarrolla su proceso legal. La medida cautelar dictada por la autoridad judicial fue el internamiento.

La agresión ocurrió el pasado viernes, en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Número 8 "Adolfo López Mateos", ubicada en la colonia La Madrid. Según los primeros reportes, Diego Uriel atacó de forma sorpresiva al profesor de 52 años, quien también fungía como director suplente del plantel, causándole heridas que lo dejaron inconsciente. El joven huyó del lugar tras la agresión.

Compañeros del docente y padres de familia acudieron en su auxilio y dieron aviso al 911. Paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, el caso ha sido clasificado como lesiones leves calificadas, debido a que existieron agravantes como alevosía y ventaja en la comisión del delito.

Sin embargo, explicó que no se configura como homicidio en grado de tentativa, ya que esta figura requiere la intención de privar de la vida y una acción que impida consumar ese propósito, elementos que no se acreditaron en este caso.

Sobre la penalidad aplicable, Loera detalló que el sistema penal para adolescentes establece tres grupos de edad, que son de 12 a 14 años, no son atribuibles penalmente; de 14 a 16 años, como en este caso, la pena máxima es de tres años de internamiento, así como de 16 a 18 años, la sanción puede alcanzar hasta cinco años.

La Agencia de Investigación Criminal cumplimentó la orden de aprehensión contra el menor el pasado sábado. Aunque inicialmente se dijo que el joven se encontraba intoxicado al momento del ataque, la Fiscalía confirmó que al ser detenido estaba sobrio, por lo que no se ha determinado si actuó bajo los efectos de alguna sustancia. Como parte del proceso, se le realizará también un análisis psicológico.

Trascendió que el adolescente había sido excluido de la ceremonia de graduación del plantel, presuntamente por antecedentes de conducta inapropiada, lo que podría haber sido un detonante del ataque.

La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo en los próximos días, y será el juez de control quien determine la situación jurídica del adolescente.