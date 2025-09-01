Programa 'Aquí Andamos' embellece Saltillo con escombros y árboles

SALTILLO, COAHUILA.- En lo que va de la administración del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" han recolectado más de 130 toneladas de escombro en callejones y pasillos de las diferentes colonias de Saltillo.

Como parte de las acciones para ofrecer una mejor ciudad para vivir y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajan de manera permanente en los sectores sur, oriente, poniente, Distrito Centro y norte de la ciudad, a fin de ofrecer un mejor entorno natural.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, este lunes, brigadas municipales atendieron distintos callejones de la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad.

Como ejemplo, y en respuesta a las peticiones de las y los habitantes del sector, en el lugar ubicado en la Calle 18, entre las vialidades 5 y 7, cuadrillas de "Aquí Andamos" deshierbaron y retiraron basura y escombro acumulado que podría representar un riesgo en la salud de saltillenses, así como un foco de infección.

Estos trabajos se suman también a las más de 94 toneladas de basura recolectada en 98 callejones y pasillos de la ciudad, de enero a la fecha, en colonias como Miguel Hidalgo, Morelos, Mirasierra, Federico Berrueto Ramón, Los Doctores, Lomas de Lourdes, entre muchas más.

Reforesta Saltillo de manera permanente

Brigadas municipales reforestaron un tramo del camellón central del bulevar Jesús Valdés Sánchez.

En esta vialidad, a la altura de la colonia República, el Gobierno de Saltillo sembró encinos siempre verdes para crear hábitats para las diferentes especies animales, además de embellecer el entorno e impulsar el amor a la naturaleza.

Mejores vialidades en la ciudad

Para incrementar la seguridad vial y la movilidad en Saltillo, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron para delimitar los carriles viales en el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Personal de "Aquí Andamos" delimitó de amarillo en una primera etapa, el tramo que comprende entre la calzada Antonio Narro y la calle Felipe Berriozábal, al sur poniente de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo realizó acciones de bacheo en los distintos sectores de la localidad.

Este lunes, brigadas bachearon en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, sobre las calles José María González y José María Morelos, al poniente de Saltillo.

De manera paralela, cuadrillas de "Aquí Andamos" bachearon sobre la lateral del bulevar Fundadores, en su cruce con el bulevar Mirasierra; así como en la calle Torre de Pisa, del Parque Industrial Las Torres.

Además, a través del programa "Colonias al 100", implementado por el alcalde Javier Díaz González, personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), pintó los pasos peatonales en las calles Corregidora, Mina, así como en Constituyentes, de la colonia Obrera.

Estas acciones se realizan a fin de incrementar la seguridad vial de las familias en este sector poniente de la ciudad.

La Presidencia Municipal tiene a disposición el asistente virtual "Saltillo Fácil", con el que se puede reportar algún servicio público en la localidad.