Éxito en el Mercado Joven de Saltillo durante la Semana de la Juventud 2025

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, llevó a cabo con éxito una nueva edición del Mercado Joven, como parte del cierre de la Semana de la Juventud 2025, con el objetivo de brindar una plataforma de exhibición y venta para las y los jóvenes emprendedores.

Dentro de esta edición, decenas de jóvenes ofrecieron productos y servicios en un espacio pensado para impulsar el emprendimiento local.

El evento se desarrolló en Paseo Villalta, donde las y los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos ante cientos de familias saltillenses, fortaleciendo así su presencia en la comunidad y promoviendo el consumo responsable y local.

Quienes asistieron pudieron adquirir una amplia variedad de artículos, como ropa, accesorios, arte, productos de papelería, cuidado personal, repostería, bebidas, comida preparada, entre otros. La edición también permitió visibilizar marcas que ya cuentan con presencia consolidada, así como iniciativas que apenas inician su camino en el emprendimiento.

Durante la jornada se destacó el respaldo del Gobierno Municipal hacia la juventud de Saltillo, a través de espacios que les permiten crecer, compartir su trabajo y generar redes de apoyo, para continuar fomentando estas plataformas como parte del desarrollo integral de las nuevas generaciones.

El Mercado Joven se consolidó como una actividad clave dentro del cierre de la Semana de la Juventud 2025, la cual incluyó foros, proyecciones de cine, activaciones físicas, encuentros ciudadanos y campañas de prevención. Las y los jóvenes participantes agradecieron el acompañamiento institucional y la oportunidad de formar parte de un evento que impulsa su crecimiento personal y profesional.