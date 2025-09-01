Avances en programa 'Aquí Vamos' de transporte público gratuito en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– A un mes del arranque del programa "Aquí Vamos", que ofrecerá transporte público gratuito en dos rutas troncales de la ciudad, el alcalde Javier Díaz destacó los avances en el proceso de credencialización, requisito indispensable para acceder al beneficio.

De acuerdo con el edil, hasta el momento se han registrado más de 16 mil saltillenses, quienes en los próximos días comenzarán a recibir sus tarjetas. El gobierno municipal también implementará brigadas en calles y puntos estratégicos para entregar directamente las credenciales a los beneficiarios.

"Buscamos que al cierre de este año logremos alcanzar la meta de 100 mil ciudadanos credencializados, listos para utilizar las rutas troncales norte-sur y oriente-poniente", expresó Díaz.

El alcalde precisó que además del inicio de operaciones el 1 de octubre, ya se trabaja en la reorganización de rutas alimentadoras, radiales y circuitos, con el objetivo de complementar el sistema y mejorar la movilidad en la capital coahuilense.

Asimismo, informó que sostendrá reuniones particulares con concesionarios del transporte para revisar de manera puntual los rediseños de las rutas y garantizar la efectividad del nuevo esquema.

Díaz reiteró que este proyecto forma parte de la visión de desarrollo impulsada en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, subrayando que el trabajo coordinado ha permitido que Saltillo y Coahuila se mantengan como referentes en seguridad, atracción de inversiones y calidad de vida.

"Nuestro compromiso es seguir trabajando todos los días para que Saltillo siga siendo una de las mejores ciudades para vivir, garantizando paz, tranquilidad y desarrollo para las familias", señaló.