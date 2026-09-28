Adolescente herido tras agresión con tubo en Saltillo

Un adolescente de 17 años resultó lesionado luego de ser presuntamente golpeado con un tubo de metal por un hombre de 36 años durante un incidente ocurrido la mañana de este lunes en la colonia Ampliación San José, en Saltillo.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles San José y San Bernardo, donde, de acuerdo con los reportes, el menor habría ingresado a la vivienda del presunto agresor.

El hombre, identificado como Enrique de Jesús, de 36 años, alias "La Empanada", presuntamente atacó al adolescente con un tubo, provocándole lesiones de consideración, entre ellas posibles fracturas.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron al lugar y detuvieron a Enrique de Jesús, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al menor y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde recibió atención médica.