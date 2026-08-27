Abre Gobierno federal reclutamiento de agentes de seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con un sueldo de 32 mil pesos netos mensuales, prestaciones y un apoyo económico adicional durante la capacitación, el Gobierno federal abrió el proceso de reclutamiento para agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Adrián López Monsalvo, responsable de Vinculación y Difusión de la dependencia, informó que Coahuila fue incorporado al proceso de selección con el propósito de facilitar la participación de aspirantes de la entidad y de estados cercanos.

La primera fase se desarrolla en las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo en Saltillo, donde se reciben documentos y se realizan evaluaciones médicas y físicas.

Los candidatos que aprueben esta etapa serán convocados posteriormente a Ramos Arizpe para presentar los exámenes de control de confianza.

Una vez superadas dichas evaluaciones, los seleccionados viajarán al Estado de México, donde cursarán una academia de formación con duración de nueve meses. Al concluirla obtendrán un grado reconocido por la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cubrirá los gastos derivados de la capacitación y proporcionará a los aspirantes un apoyo de cinco mil pesos mensuales para sus gastos personales durante el periodo de formación.

López Monsalvo precisó que la convocatoria está dirigida a personas de Coahuila, Nuevo León, Durango y la zona norte del país, por lo que no es indispensable tener residencia en Coahuila para participar.

Los aspirantes que ya realizaron su registro en Torreón, así como quienes acudan a Saltillo, podrán efectuar sus pruebas de control de confianza en Ramos Arizpe. Con ello se busca acercar esta etapa a los interesados de la región sureste y evitar que tengan que trasladarse inicialmente a la Ciudad de México.

Entre los requisitos establecidos se encuentra tener entre 23 y 35 años, contar con título profesional o cédula correspondiente a una licenciatura o ingeniería y entregar documentación como currículum, identificación oficial, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal y CURP.

En el caso de los hombres, también es obligatorio presentar la cartilla del Servicio Militar liberada; este requisito no aplica para las mujeres.

El funcionario aclaró que la convocatoria no exige una carrera profesional determinada. Cualquier licenciatura o ingeniería puede ser considerada, aunque algunas especialidades pueden representar una ventaja para el desempeño de las actividades.

Uno de los perfiles que busca la dependencia es el de personas con conocimientos básicos de investigación. López Monsalvo explicó que la elaboración de una tesis, tesina o proyecto de investigación durante la formación profesional constituye una experiencia relacionada con este requisito.

Durante la academia, los participantes recibirán preparación y herramientas específicas para desarrollar actividades de investigación de campo, investigación de gabinete, gestión jurídica y procesamiento del lugar de intervención.

El reclutamiento permanecerá abierto en Saltillo hasta este viernes. Para consultar información adicional sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse al 660 116 63.