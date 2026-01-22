Día Naranja en Saltillo: lucha contra la violencia de género

SALTILLO, COAHUILA.- Este próximo domingo 25 de enero se llevará a cabo en la Ruta Recreativa la jornada de sensibilización "25, Día Naranja. El respeto construye entornos seguros", con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

La jornada será posible gracias al trabajo coordinado del Gobierno del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y el Instituto Municipal de las Mujeres.

"Será un espacio para sumar voluntades, promover el respeto, la igualdad y la construcción de entornos seguros para mujeres y niñas", refirió Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

Mencionó que el evento se llevará a cabo en el marco del Día Naranja, que se conmemora el día 25 de cada mes como una acción permanente de prevención de la violencia.

Aunque la fecha oficial internacional es el 25 de noviembre, esta estrategia impulsa acciones mensuales de concientización, y esta actividad se alinea con el objetivo de generar reflexión y promover entornos libres de violencia.

La jornada se llevará a cabo el 25 de enero en la Ruta Recreativa de Saltillo.

La jornada de sensibilización se realizará en horario de 9:00 a 11:30 de la mañana, frente al Ateneo Fuente.

Se contará con servicios gratuitos de orientación jurídica, atención psicológica, actividades de sensibilización y diversas dinámicas para toda la ciudadanía que asista.

"Será un espacio de encuentro con la comunidad, donde a través del diálogo y actividades informativas se reforzará la importancia del respeto, la prevención y la participación colectiva, recordando que la construcción de entornos seguros comienza con la suma de voluntades", refirió la directora del Instituto Municipal de las Mujeres.