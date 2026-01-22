Retiro de publicidad irregular fortalece seguridad en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de preservar la imagen del Centro Histórico, fortalecer la seguridad y garantizar el orden en los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo acciones permanentes para retirar publicidad irregular colocada en la vía pública.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal que integra el programa "Aquí Andamos" realizó acciones de limpieza del mobiliario urbano en las calles Narciso Mendoza y Manuel Acuña, entre otras de la Zona Centro de la capital de Coahuila.

En este sector, y a fin de mejorar la seguridad peatonal y vial, brigadas municipales eliminaron anuncios colocados sin autorización en postes públicos y señalamientos, los cuales podían obstruir su visibilidad.

"Estas labores permiten proteger el entorno arquitectónico e histórico del primer cuadro de Saltillo, además de ayudar a mantener un centro ordenado, limpio y atractivo para habitantes, comerciantes y visitantes", aseguró el alcalde Javier Díaz González.

Estas mismas acciones se han realizado en distintos tramos de calles como Guadalupe Victoria, Ignacio Allende, Juan Aldama, Xicoténcatl y Álvaro Obregón, entre muchas más.

Por su parte, Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, mencionó que al retirar este tipo de publicidad irregular se busca garantizar el cumplimiento de la normatividad municipal vigente, promover la equidad entre los comercios y evitar la apropiación indebida del espacio público mediante la colocación de lonas, pendones o estructuras en postes, muros y mobiliario urbano.

Estas acciones se suman a los trabajos realizados por personal municipal para mejorar la calidad de vida y continuar con el embellecimiento y preservación del Centro Histórico, a través de la rehabilitación de fachadas de viviendas y comercios, banquetas, así como el retiro de cableado en desuso y grafiti, entre otras labores.

Recupera Saltillo más espacios públicos

Con el propósito de incrementar la seguridad y evitar riesgos a la salud de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal intensificó los trabajos de limpieza profunda y deshierbe en diversos callejones del fraccionamiento Mirasierra.

En este sector del oriente de la ciudad, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable eliminaron basura y desechos acumulados en los callejones ubicados sobre la calle 8, entre las vialidades 25 y 27, así como entre la calle 29 y el bulevar Mirasierra.

El Gobierno de Saltillo exhorta a la ciudadanía a evitar tirar basura y desechos en la vía pública, con el objetivo de mejorar la salud y la convivencia comunitaria.

Asimismo, brigadas del Vivero Municipal de Saltillo atendieron el arbolado ubicado sobre el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el bulevar Felipe J. Mery y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

A fin de mejorar el entorno e impulsar el cuidado del medio ambiente, el Ayuntamiento de Saltillo ha realizado acciones similares de atención al arbolado y a las plantas de ornato en los camellones centrales de avenidas como Jesús Valdés Sánchez, José Musa de León, Emilio Arizpe de la Maza y Venustiano Carranza, entre muchas más.

El alcalde Javier Díaz González pone a disposición de la ciudadanía el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, para reportar cualquier servicio público en la ciudad.