Saltillo: aeropuerto internacional Plan de Guadalupe mantiene afluencia

SALTILLO, COAH.- El Director de Aeropuertos de Coahuila, Óscar Pérez Benavides, informó que el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ubicado en Saltillo, mantiene una sólida afluencia de pasajeros, principalmente en los vuelos hacia la Ciudad de México, que continúan mostrando una respuesta “extraordinaria”.

¿Qué novedades presenta el aeropuerto internacional en Saltillo?

Pérez Benavides detalló que diariamente viajan alrededor de 330 pasajeros en la ruta Saltillo–CDMX, de los cuales cerca del 15% provienen del estado de Nuevo León, quienes eligen esta terminal debido a su mayor comodidad y facilidad de movilidad.

El vuelo proveniente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) también registra un movimiento diario de aproximadamente 170 pasajeros en cada sentido.

Detalles sobre la afluencia de pasajeros en el aeropuerto de Saltillo

Destacó que con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea de la región sureste de Coahuila, el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, trabaja en la incorporación de nuevas rutas.

“Cancún iniciará operaciones en Semana Santa de 2026. El vuelo, ya disponible para compra en la página de VivaAerobus, registra una positiva respuesta del público”, detalló el funcionario.

De igual manera, hacia Guadalajara se proyecta la incorporación durante 2026, ofreciendo tarifas altamente competitivas, similares a las que actualmente se ofrecen a la Ciudad de México.

Mientras que para Houston, Texas, se prevé que comience operaciones a mediados de 2026. Esta ruta podría ser operada también por VivaAerobus, aunque el aeropuerto mantiene diálogo con diversas aerolíneas para su posible inclusión.

Acciones del gobierno para mejorar la conectividad aérea en Coahuila

El titular de aeropuertos destacó que 2025 ha sido un buen año, en el que se han realizado trabajos de modernización y remodelación en diversas áreas del Plan de Guadalupe.

Señaló que a partir de enero de 2025 iniciarán labores más específicas para mejorar la atención a los usuarios y atraer a más pasajeros, incluidos viajeros de municipios de Nuevo León como Santa Catarina y San Pedro, Garza Gacía.

“El tema es seguir trabajando para traer más vuelos a esta región sureste, que tanto necesita estar conectada con otras partes de la República y con Estados Unidos”, expresó Pérez Benavides.