Ley de ingresos 2026 en Coahuila: sin nuevos impuestos para la ciudadanía

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso de Coahuila, Beatriz Fraustro Dávila, informó que, tras la revisión preliminar de los proyectos de Ley de Ingresos 2026 de los municipios, ningún ayuntamiento ha intentado incorporar nuevos impuestos.

La legisladora del PRI aseguró que las propuestas presentadas por los 38 municipios se han centrado exclusivamente en ajustes administrativos y armonizaciones contables, acciones orientadas a mejorar la eficiencia en sus procesos internos y no a incrementar la carga tributaria para la ciudadanía.

"Hasta ahora no hemos encontrado intentos de crear impuestos nuevos; más bien, los municipios están reorganizando partidas, eliminando conceptos que ya no aplican y actualizando otros para facilitar la simplificación administrativa", explicó Fraustro.

"No les diría impuestos nuevos", puntualizó la Diputada.

Análisis de la ley de ingresos en Coahuila

Fraustro Dávila indicó que el análisis de las leyes de ingresos continúa en curso dentro de la Comisión y que el dictamen final se espera para el presente mes de diciembre, tras concluir la revisión técnica y financiera de cada propuesta.

La diputada destacó que la mayoría de los municipios ha optado por mejoras regulatorias y procesos de reingeniería financiera, con el propósito de garantizar mayor claridad en la aplicación de los recursos municipales y modernizar su estructura administrativa.

Propuestas de los municipios en la ley de ingresos

Añadió que estos ajustes buscan fortalecer la transparencia y eficiencia gubernamental sin comprometer la economía de las familias.