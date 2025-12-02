Antonio Nerio Maltos presenta proyectos para mejorar el tráfico en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Dirección de Obra Pública de Saltillo prevé una serie de intervenciones estratégicas para el próximo año, enfocadas en aliviar la congestión vehicular en avenidas de alta circulación.

Antonio Nerio Maltos, titular de la dependencia, adelantó que ya se cuenta con estudios preliminares para ampliar la capacidad vial en Fundadores, Mirasierra y Bulevar Venustiano Carranza, así como para revisar el funcionamiento de varios puentes y retornos.

Proyectos de ampliación vial en Saltillo para mejorar el tráfico

Uno de los proyectos centrales se ubica en el cruce de Fundadores y Colosio, donde se propone incorporar un carril adicional hacia la avenida Mirasierra, para quienes circulan por la lateral de Poniente a Oriente. A esto se suma otro carril para facilitar la incorporación de los vehículos que llegan desde el sur por Mirasierra hacia el oriente.

Sin embargo, estas adecuaciones requieren revisar la presencia del arco de ingreso a Mirasierra, cuya estructura limita el espacio disponible.

Nerio Maltos explicó que existen tres opciones: retirarlo definitivamente, modificarlo para hacerlo más amplio o reubicar el mural que alberga, debido a su valor sentimental para la comunidad. Una alternativa sería trasladarlo a un espacio visible bajo el puente, donde podría conservarse sin obstaculizar la nueva vialidad.

"Son opciones que vamos a socializar con las colonias de Mirasierra para tomar una decisión en conjunto", afirmó.

Opciones para el arco de ingreso a Mirasierra en Saltillo

El funcionario detalló que las intervenciones forman parte de un programa que este año arrojó buenos resultados al mejorar cruceros con poca inversión. Para 2026, la meta es replicar la estrategia en más puntos críticos.

En Venustiano Carranza y Colosio, se analiza habilitar un carril adicional para el retorno ubicado frente a la zona comercial, aprovechando el claro que deja el puente. Esto permitiría mejorar el flujo hacia el poniente, en dirección al Hospital Muguerza y sus alrededores.