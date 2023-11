Agradece MARS la invitación de Xóchitl.

SALTILLO, COAH.- Tras las declaraciones de la aspirante a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez sobre la labor que realizó Miguel Ángel Riquelme Solís como Gobernador de Coahuila, en las que lo define como un hombre experimentado y que dio resultados en materia de seguridad, por lo que le gustaría que se sumará a su equipo, el mandatario estatal señaló que la apoyará, toda vez que concluya el proceso de entrega - recepción a Manolo Jiménez Salinas.

"No tengo otra aspiración más que entregarle bien a Manolo el Estado, tampoco haré declaraciones que desestabilicen la vida política de Coahuila; el Gobernador electo tiene que entrar con mucha fuerza y el apoyo de todos, tal y como lo logró en las urnas, con el apoyo de un gran proyecto social y ciudadano", expresó Riquelme Solís.

De igual manera, señaló: "Yo soy perro de rancho y mi rancho es Coahuila, aquí me quedo, estoy tranquilito, bien clarito, hasta el final de mi administración seguiré aportando para que la entidad continúe la ruta del desarrollo, sin desestabilizarse por ninguna circunstancia ni tampoco voy a ser factor de ello".

Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que deja fuera aspiraciones personales y cuestiones mezquinas que dañen a la vida pública y política del Estado: "No soy así, mi periodo termina el 30 de noviembre y mi historia política depende de muchas circunstancias, incluso el irme a mi casa, también estoy preparado para eso".

El Gobernador de Coahuila destacó que las decisiones que deba tomar serán en conjunto con Jiménez Salinas sobre cómo apoyar el proyecto de Xóchitl Gálvez: "Es un proyecto nacional que a través del Frente Amplio que conforman los tres partidos políticos, apoyaremos desde cualquier trinchera, pero siempre en coordinación con el gobernador electo".

Finalmente, Riquelme Solís declaró que no buscará cargos a nivel nacional o que pueda dañar a la vida pública de Coahuila: "Soy institucional, siempre lo he dicho, y terminó el 30 de noviembre; agradezco los comentarios de Gálvez, pero todavía no termina mi responsabilidad en el Estado".