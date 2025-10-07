Contactanos

Coahuila

Baja en ventas de Halloween preocupa a comerciantes locales en Coahuila

La economía y las preferencias de los habitantes de Coahuila impactan en las ventas de Halloween

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 07 octubre, 2025 - 07:41 p.m.
A pesar de ubicarse en cruceros con gran afluencia, las ventas no han sido buenas.

comercios locales se vistieron de naranja y negro para recibir la temporada de Halloween, las ventas no fueron tan espeluznantes como otros años. Comerciantes de la ciudad reportaron una notable disminución en la compra de artículos relacionados con esta celebración.

De acuerdo con testimonios recabados, ni las promociones ni los descuentos lograron atraer a los clientes como antes. "Ni con ofertas se han movido los productos, este año la gente no está gastando en disfraces o decoración", lamentó uno de los vendedores del centro de la ciudad.

En comparación con años anteriores, las ventas apenas alcanzaron el 60 por ciento, lo que ha encendido las alarmas entre los comerciantes. Algunos atribuyen esta baja a la situación económica que atraviesa la población, mientras que otros creen que la tradición de celebrar Halloween está perdiendo fuerza entre los saltillenses.

"Ya no sabemos si es por la mala economía o porque esta celebración simplemente ya no tiene el mismo impacto", agregó un comerciante, mientras observaba los pasillos con máscaras, calabazas y telarañas aún en exhibición.

En los anaqueles de las tiendas se puede apreciar como la mercancía ha sido relegada
Son pocas las viviendas que lucen con decoración alusiva al 31 de octubre
