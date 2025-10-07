Noche de Linternas en Saltillo: Una Experiencia Familiar Única

SALTILLO, COAHUILA.– Una nueva opción tendrán las familias saltillenses el viernes 31 de octubre, pues el Museo del Desierto invita a chicos y grandes a vivir una de las noches más esperadas del año: la Noche de Linternas, un evento lleno de misterio, diversión y sorpresas para toda la familia.

Con nuevas ambientaciones, catrinas cantantes, dulces para los asistentes y la magia de recorrer el museo bajo la luz de una linterna, esta experiencia promete ser una aventura inolvidable entre dinosaurios y leyendas.

El acceso tendrá un costo de $150 por persona, y los boletos podrán adquirirse únicamente en taquilla de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, ya que no habrá venta el día del evento.

Se informó que al momento de comprar, los visitantes deberán registrar su horario de recorrido, que se realizará cada 10 minutos entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la medianoche, con una duración aproximada de una hora con veinte minutos.

Asimismo se recomienda a las familias a llegar 10 minutos antes del horario seleccionado, los niños de 0 a 2 años entran gratis. Una noche en donde se mencionó que es indispensable acudir con disfraz y linterna, elementos importantes para disfrutar de esta travesía nocturna.

Cabe señalar que la Noche de Linternas se ha convertido en una de las actividades favoritas del público durante la temporada de Halloween en Saltillo, combinando entretenimiento, cultura y una dosis de emoción bajo las estrellas del desierto.