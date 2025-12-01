Aguas de Saltillo mejora servicio con pozo Praderas

SALTILLO, COAHUILA.- Con la puesta en funcionamiento del pozo de agua Praderas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante el primer año de su administración el caudal en la red de distribución se incrementó en un 15 por ciento, que equivale a 314 litros por segundo más, en beneficio de miles de saltillenses.

Díaz González comentó que esto fue posible con la incorporación de siete nuevos pozos, incluyendo el de Praderas, así como trabajos en los ya existentes para incrementar su eficiencia.

"Agradezco a todas y a todos por este trabajo, es una labor en conjunto con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de Aguas de Saltillo, así como de las y los vecinos, gracias a esto mejoramos el servicio de agua y con ello la calidad de vida de la ciudadanía", comentó el alcalde.

Javier Díaz recordó que en este año, además del de Praderas, se pusieron en funcionamiento los pozos de Balcones, La Herradura, Paraíso 2, Paraíso 3, Lomas de Lourdes, así como el de Carneros III, este último por sí solo, incrementó el caudal total de la ciudad en un 5 por ciento.

El director general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, dio a conocer que este pozo que se inaugura suma a la red 40 litros por segundo para beneficiar a más de 22 mil personas de 21 colonias.

Entre los sectores beneficiados están Rincón La Florida, La Florida, Hacienda La Aurora, Bonanza, Bonanza Ampliación, Cruz del Aire, La Rosa, Los Geranios, La Fragua, Los Olivos, Los Tulipanes, El Baluarte, Los Cipreses, Fátima, por mencionar algunos.

"La inauguración de este pozo representa dos años de trabajo, agradecemos al alcalde Javier Díaz González por el apoyo para que esto se haya concretado. Forma parte del Plan Antisequía que tenemos en marcha", apuntó el gerente de Agsal.

En representación de quienes se benefician con la incorporación de este pozo, Jorge Alberto Cuéllar, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al personal de Aguas de Saltillo por poner en funcionamiento este pozo.

"Esto no solo representa un proyecto de infraestructura de agua, sino que representa más tranquilidad, salud y calidad de vida para todos nosotros", afirmó el señor Cuéllar.

En el evento también estuvieron Eduardo Morelos Jiménez, Hugo Eduardo Rábago Mar y Rosaura Monroy Becerril, quienes forman parte del Cabildo e integran la Comisión de Agua y Saneamiento; colaboradores y directivos de Aguas de Saltillo; así como vecinas y vecinos del sector.