Javier Díaz González impulsa bienestar animal con nuevo quirófano

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González en favor del cuidado y protección de los seres sintientes, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo la inauguración del quirófano y rehabilitación de las instalaciones del Centro de Bienestar Animal.

En representación del alcalde Javier Díaz, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre aseguró que la rehabilitación de este espacio y la apertura del quirófano no solo mejoran la infraestructura, sino que reafirman la visión humana del Gobierno de Saltillo, que entiende que el trato que se da a los seres de compañía refleja el tipo de sociedad que somos.

"Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, hoy inauguramos un quirófano que representa salud, prevención y un trato digno para los seres sintientes de Saltillo; con este espacio reduciremos la reproducción no controlada, evitaremos enfermedades y fortaleceremos la adopción responsable, además, esta herramienta permitirá ofrecer servicios más rápidos, seguros y eficientes para el bienestar animal y, por ende, para nuestra comunidad", mencionó César Iván Moreno.

Acciones del Gobierno de Saltillo en favor de los seres sintientes

Junto con personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal, representantes de asociaciones protectoras de animales, colectivos de rescatistas, veterinarias y veterinarios voluntarios, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos destacó que las obras en este Centro representan un cambio profundo en el cuidado a los seres sintientes, así como del impacto directo que representa contar con colonias más seguras, limpias y armoniosas.

"En este primer paso, contamos con instalaciones más dignas, procesos más humanos y un servicio más cercano a la ciudadanía, en el que impulsamos un modelo moderno y responsable de atención, con enfoque en el cuidado y respeto hacia los seres sintientes", afirmó.

Compromiso de Javier Díaz González con la protección animal

Moreno Aguirre destacó la labor y compromiso personal con los seres sintientes del alcalde Javier Díaz González, que se traduce en acciones concretas para continuar con la construcción de una ciudad más humana y responsable.

Reconoció además el trabajo incansable de las asociaciones civiles protectoras de animales, médicas y médicos veterinarios, Policía Ambiental de Saltillo, colectivos de rescatistas, al señalar que su labor es motor y conciencia de este esfuerzo, al impulsar rescates, adopciones y sensibilización social.

"Vamos a seguir fortaleciendo juntos la infraestructura, la capacitación del personal y las campañas de adopción, esterilización y educación. Saltillo avanza hacia un modelo más humano y responsable de atención a los seres sintientes", afirmó César Iván Moreno.

Asimismo, recordó que hace unos días, el Cabildo de Saltillo aprobó reformas a las sanciones para personas que maltraten o abandonen a estos animales sintientes, como parte de la estrategia integral que refleja a un Saltillo donde se protege a los animales de compañía.

Moreno Aguirre invitó a todas y todos a sumarse a esta misión, a elegir la adopción responsable, a practicar la tenencia consciente y a reconocer el valor de los seres sintientes.

"Que este espacio continúe siendo un símbolo de esperanza, de cuidado y de segundas oportunidades", señaló el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos.