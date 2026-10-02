Tereso Medina expresa dudas sobre la adjudicación en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, llamó a mantener la cautela frente al anuncio sobre la adjudicación de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que primero debe comprobarse que el postor cuenta con los recursos para concretar la oferta.

Medina reconoció que la noticia generó expectativas entre los trabajadores de la acerera, pero dijo mantener dudas sobre el proceso mientras continúa el procedimiento judicial.

"Fíjese que la noticia que conocí, como la conocieron ustedes, de que ya la compañía AHMSA estaba adjudicada, en ese momento tuve mis dudas y las sigo teniendo", señaló.

El líder sindical cuestionó que se generen expectativas entre los trabajadores sin que exista certeza sobre la capacidad del interesado para cumplir con la oferta anunciada, por un monto de mil 400 millones de dólares.

"Lo que yo creo que es muy importante es que ningún postor, del nivel que sea, tiene derecho a jugar con las emociones de los trabajadores de AHMSA", expresó.

Medina reconoció que él también habría recibido favorablemente el anuncio si fuera trabajador de la empresa, particularmente por la promesa del postor de incrementar hasta 12 veces la capacidad de AHMSA.

"Porque si yo fuera trabajador de AHMSA, al escuchar la noticia, como lo escuchamos, de este postor —no impostor—, de este postor, sinceramente me dio mucho gusto, cuando dijo que él tenía la capacidad de hacer crecer a AHMSA hasta doce veces más", manifestó.

Sin embargo, explicó que el anuncio también generó interrogantes sobre la manera en que se pretende alcanzar ese crecimiento, las tecnologías que serían utilizadas y las expectativas planteadas a los trabajadores.

"Mi pensamiento inmediatamente, rápidamente me llevó a hacerme las siguientes preguntas: ¿cómo le va a hacer? No deja de ser buena noticia, por supuesto, y en eso estamos interesados todos, a que se resuelva el tema de AHMSA. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué tecnologías va a implementar? y ¿qué promesa y qué esperanza le está dando a los trabajadores de Monclova, de Coahuila y de México?", cuestionó.

Ante estas dudas, el dirigente cetemista indicó que buscó información con el comisario y con algunos de los interesados que participan en el proceso judicial, entre ellos Julio Villarreal, de Villacero, y Cargill.

"Y entonces eso me obligó a consultar donde debo hacerlo, con el comisario. Me obligó a consultar con algunos postores, incluso interesados en el juicio, como es el caso de Julio Villarreal de Villacero, como es el caso de Cargill", indicó.

Agregó que, debido a las relaciones nacionales e internacionales de la CTM con empleadores, también consultó opiniones sobre la situación de la acerera.

"Entonces, porque la CTM tiene relaciones internacionales y nacionales con empleadores, con gente de bien, y dicho por ellos, dijo: no debemos, sin duda alguna, darnos gusto", sostuvo.

Por ello, Medina planteó esperar los plazos establecidos dentro del procedimiento y verificar que el interesado cumpla con el pago anunciado.

"Vamos a esperar diez días, primero a que la adjudicación y segundo a que el que habló pague los mil cuatrocientos millones de dólares. Nos diga con queso, porque hay de papa", expresó.

Según explicó, después de esos 10 días se abriría un periodo de 30 días para que otros interesados que participan en el proceso judicial puedan presentar propuestas para adquirir AHMSA.

"Entonces, en ese sentido, pues estamos esperando. Después de diez días, dicho por los que saben, entonces hay treinta días para que más interesados en el juicio puedan proponer una posibilidad de comprar Altos Hornos", explicó.

El dirigente nacional de la CTM señaló que el objetivo central para los trabajadores y habitantes de Monclova y Coahuila es que la empresa vuelva a operar, debido al papel que ha desempeñado en la economía de la Región Centro.

"¿Qué deseamos en Monclova o en Coahuila? Pues obviamente que se reactive AHMSA, que se reactive el corazón que le dio vida económica a la región centro. Eso es lo que deseamos", afirmó.

Finalmente, Medina ofreció el respaldo de la CTM nacional y estatal a los trabajadores de AHMSA para buscar alternativas que contribuyan a resolver la situación de la empresa.

"Aprovecho una vez más para dirigirme a mis compañeras y compañeros trabajadores de AHMSA, que si ellos ven necesario la alianza de la CTM nacional y estatal, estamos en la mejor disposición para buscarle una solución", manifestó.

Reiteró que la prioridad de la organización sindical son los trabajadores y sus familias.

"Porque para nosotros, nuestro primer deber están los trabajadores y sus familias, y en ese mismo sentido estaremos siempre atentos y pendientes a lo que ellos necesiten, porque son hermanos de nosotros", concluyó.