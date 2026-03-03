Ajuste tarifario en Saltillo para optimizar sistema de agua potable

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, confirmó que el Ayuntamiento ya interviene ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido al impacto que las tarifas eléctricas en horarios pico generan en la operación del sistema de agua potable.

Explicó que, de acuerdo con información del gerente de Aguas de Saltillo, si se extendiera el bombeo de agua apenas dos horas adicionales durante los periodos de tarifa más alta, el costo por pozo podría superar los 150 mil pesos mensuales.

En algunos casos, dependiendo de la profundidad y la capacidad de extracción, el gasto adicional alcanzaría hasta los 300 mil pesos por mes.

"Estamos hablando de millones de pesos si se considera el total de pozos que opera Aguas de Saltillo", subrayó el edil.

Díaz detalló que se prevé un ajuste tarifario en las próximas semanas, posiblemente durante el mes de marzo, lo que permitiría bombear agua durante dos o tres horas adicionales sin que el costo resulte incosteable. No obstante, señaló que aún se desconoce si la modificación aplicará a mediados o a finales del mes.

El alcalde enfatizó que tanto el Municipio como Aguas de Saltillo son de los principales consumidores de energía eléctrica en la región sureste, bajo una tarifa industrial que en ciertas temporadas registra incrementos considerables en horarios de mayor demanda.

"Tenemos que buscar la forma de que nos ayuden, porque al final de cuentas es un servicio que se paga y que impacta directamente a la ciudadanía", expresó.

Finalmente, reiteró que el objetivo es lograr condiciones tarifarias que permitan mejorar el servicio de agua potable sin trasladar costos adicionales a los usuarios.