Estabilidad en matrícula y llamado a completar trámites educativos en Coahuila

SALTILLO, COAH.-El Secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn dio a conocer que el proceso de preinscripciones en Coahuila registra avances importantes rumbo al próximo ciclo escolar.

Detalló que en primaria se reporta un cumplimiento del 76 por ciento, mientras que en secundaria el porcentaje ronda el 72 por ciento, informó el titular del sector educativo en la entidad.

Avances en preinscripciones

En cuanto a posibles afectaciones por migración de familias fuera del estado, Garza Fishburn indicó que hasta el momento no se tiene evidencia de movimientos significativos que impacten la matrícula. Reconoció que existe una fluctuación natural derivada de procesos migratorios, pero aseguró que se mantiene dentro de parámetros normales.

Respecto a la incorporación de estudiantes provenientes de familias repatriadas, señaló que tampoco se ha observado un incremento considerable en la matrícula: "Siempre hay casos, pero no representan un pico que altere la planeación", puntualizó.

Llamado a completar trámites

De igual manera, el funcionario reiteró el llamado a madres y padres de familia para completar el trámite en caso de no haberlo realizado, ya que esto facilita que los estudiantes accedan a sus opciones prioritarias.

En el caso de primaria y secundaria, el proceso oficial ya concluyó, mientras que en preescolar continúa abierto con el objetivo de fortalecer ese nivel educativo. Para este último se han registrado 24 mil 500 preinscripciones hasta el momento.

Finalmente, el titular de la SEDU destacó que la matrícula general se mantiene estable y acorde a lo proyectado para el siguiente ciclo escolar.