Roberto Cárdenas asume dirección de Salud Pública en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, designó a Roberto Cárdenas Zavala como nuevo director de Salud Pública Municipal.

Cárdenas Zavala, médico cirujano pediatra, cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud, tanto en Saltillo como en Coahuila.

Se desempeñó como subsecretario de Salud en el Gobierno del Estado de Coahuila; jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8; y secretario general del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, cuenta con experiencia en el servicio público a favor de la población.

Fue director del Sistema DIF Coahuila y director del DIF Saltillo durante el inicio de la actual administración del alcalde Javier Díaz González, áreas en las que contribuyó a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Trayectoria de Roberto Cárdenas Zavala

El doctor Rubén Rodríguez Lindsay se integrará a un programa de atención médica que pronto arrancará la administración municipal.