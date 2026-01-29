Recorrido técnico y coordinación en Prados de San José y Santa Lucía

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de las diferentes dependencias municipales llevó a cabo un recorrido técnico de supervisión y coordinación con las y los vecinos del sector Prados de San José, Santa Lucía, Misión Cerritos y Valle de los Almendros, a fin de trabajar de manera conjunta las problemáticas en esta zona habitacional al oriente de Saltillo.

Alfonso González Vélez, secretario técnico del Ayuntamiento de Saltillo, mencionó que esta reunión y recorrido a pie es parte del seguimiento que se lleva a cabo a los acuerdos derivados de las reuniones de trabajo realizadas con anterioridad, y que dan solución a las peticiones ciudadanas en este sector de la capital de Coahuila.

En este evento, se contó con la representación de dependencias como la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, Aguas de Saltillo, Atención Ciudadana, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública, Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Instituto Municipal de Planeación, Servicios Públicos, así como personal de la constructora Davisa y las y los vecinos de este lugar.

"Por indicación de nuestro alcalde Javier Díaz, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con lo recabado por las diferentes áreas, las dependencias municipales comenzarán a dar solución a los requerimientos que se tienen en estos sectores de la ciudad, para ayudar a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes", expresó González Vélez.

Señaló que, para garantizar y visualizar los avances reales de estos trabajos en el sector, se cuenta con un cronograma como herramienta central de seguimiento, al cual todos los involucrados tienen acceso en tiempo real, lo que ayudará a la toma de decisiones y a priorizar las acciones.

Acciones de la autoridad

Durante el recorrido por las calles del sector, se definieron acciones y soluciones integrales en temas como escurrimientos de agua jabonosa proveniente de lavadoras domiciliarias, drenaje, rehabilitación de juegos infantiles y espacios públicos, seguridad vial, así como alumbrado público y limpieza de calles y baldíos, entre varios más.

Alfonso González Vélez destacó la importancia de dar mantenimiento a las áreas comunes, siempre en coordinación con las y los vecinos del sector, a fin de disminuir los problemas de escurrimientos y contaminación del lugar.

Asimismo, se planteó la creación de un programa de control y cultura vial, además de reforzar el cuidado al medio ambiente a través de la concientización entre los habitantes del sector, a fin de evitar tirar basura, escombros y desechos orgánicos al aire libre.

Las y los vecinos del sector agradecieron estas acciones, que buscan elevar la calidad de vida en el lugar.

Este recorrido de seguimiento y atención técnica inició en el bulevar Santa Lucía y la calle Dolores Sendejo, y continuó por las vialidades Imperio Turco, Las Cruces, La Vega, La Luz, Santiago, La Barranca, y concluyó en el Centro Comunitario de Misión Cerritos.

Se informó que se continuará con reuniones de seguimiento puntual a estas acciones de manera semanal con personal de las diferentes dependencias municipales, a fin de dar pronta solución a los requerimientos en el sector.