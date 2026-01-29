Javier Díaz González mejora infraestructura vial en Saltillo con muros de contención

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González continúa fortaleciendo el mantenimiento de la infraestructura vial de Saltillo, a través de la alineación de los muros de contención centrales en los principales bulevares de la ciudad, a fin de mejorar la seguridad vial, el orden urbano y la movilidad.

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), el Gobierno Municipal corrige desplazamientos, inclinaciones o daños ocasionados por el uso constante o impactos, con el propósito de reducir el riesgo de colapsos y evitar posibles accidentes en las principales vialidades.

Acciones de la autoridad

Ejemplo de ello son las acciones realizadas durante la noche de este miércoles 28 de enero sobre el bulevar Venustiano Carranza, con las que se reacomodaron 10 piezas de concreto ubicadas sobre los puentes de los cruces con los bulevares Pedro Figueroa y Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.

"Aunque los trabajos se realizan después de las 11:00 de la noche a fin de evitar la obstrucción del tránsito en estos sectores, pedimos a las y los conductores extremar precauciones durante estos trabajos, además de agradecer la paciencia por las molestias que se puedan ocasionar en estos trabajos en favor de la seguridad de todas y todos en la ciudad", expresó Víctor de la Rosa.

Detalles confirmados

Señaló además que se continuarán en días próximos con los trabajos en diferentes tramos del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y del bulevar Fundadores, lugares donde se tiene como prioridad la alineación correcta de estas piezas delimitadoras de concreto, debido a una mayor cantidad de tránsito en estos lugares.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener vialidades seguras, eficientes y en buenas condiciones, priorizando la prevención, la movilidad y la seguridad de la ciudadanía.