Coalición Morena-PT busca cambio en Congreso de Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Las dirigencias nacionales de Morena y el Partido del Trabajo (PT) se dieron cita este jueves en la ciudad de Saltillo para formalizar ante el órgano electoral estatal el convenio de coalición con el que participarán en la próxima elección del Congreso de Coahuila.

Durante el acto, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, destacó que esta alianza representa un paso clave para consolidar un proyecto conjunto que, dijo, responde al hartazgo social frente a las prácticas políticas tradicionales en la entidad.

Señaló que ambos partidos caminarán unidos con el objetivo de impulsar un cambio en el Poder Legislativo local.

Alcalde Luján subrayó que Coahuila enfrenta rezagos en materia de derechos y programas sociales, los cuales, afirmó, no han avanzado debido a decisiones tomadas desde el Congreso estatal.

¿Qué declaró Luisa María Alcalde sobre la coalición?

En ese contexto, sostuvo que la coalición Morena-PT buscará integrar perfiles comprometidos con las causas sociales y con una agenda orientada al bienestar de la población.

La dirigente nacional también hizo referencia a los resultados electorales recientes en la entidad, donde Morena obtuvo un amplio respaldo ciudadano en la elección presidencial, lo que consideró una muestra clara de que existe un ánimo de transformación entre el electorado coahuilense.

¿Cuáles son los objetivos de la coalición Morena-PT?

Finalmente, llamó a las autoridades electorales a garantizar condiciones de equidad, transparencia y legalidad durante el proceso electoral, al tiempo que reiteró que la alianza entre Morena y el PT marca el inicio de una etapa de unidad política con miras a modificar la correlación de fuerzas en el Congreso local.