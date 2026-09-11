Comerciantes de Saltillo rechazan el Pase Turístico de Nuevo León

SALTILLO, COAH.- La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. rechazó la implementación del denominado Pase Turístico en Nuevo León, al considerar que puede generar barreras a la movilidad y afectar la relación económica y comercial entre ambos estados.

El organismo respaldó la postura de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Saltillo y coincidió en la necesidad de defender la movilidad y el intercambio económico entre Coahuila y Nuevo León.

La asociación señaló que la relación entre ambas entidades trasciende el turismo, por lo que llamó a privilegiar medidas que favorezcan el tránsito y la actividad comercial regional.

En paralelo, convocó a los saltillenses a consumir en establecimientos locales, al señalar que comprar en comercios de la ciudad, visitar restaurantes y contratar servicios locales contribuye a conservar empleos, respaldar a miles de familias y mantener los recursos dentro de la economía de Saltillo.

"Invitamos a nuestra gente a elegir primero lo local. Coincidimos con CANACO Saltillo en nuestro rechazo al Pase Turístico, porque puede afectar la movilidad y el intercambio comercial entre Coahuila y Nuevo León. Continuaremos sumando esfuerzos para fortalecer el comercio local y consolidar nuestro Centro Histórico", comentó Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

Finalmente, la organización llamó a privilegiar el diálogo y buscar soluciones que favorezcan la movilidad, el comercio y la integración económica de la región.

El rechazo de los comerciantes se suma al pronunciamiento de CANACO Saltillo, que también ha cuestionado el Pase Turístico para vehículos con placas foráneas.