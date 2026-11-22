SALTILLO, Coah.- Los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportaron un balance favorable durante el Buen Fin, con una mayor afluencia de compradores a partir del sábado, favorecida por la coincidencia con el periodo de quincena.

Alan Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, señaló que los establecimientos se prepararon con mercancía, descuentos y promociones para aprovechar la jornada comercial, en la que destacaron las ventas de ropa, calzado, electrónicos, electrodomésticos y artículos de temporada.

Indicó que también observaron a numerosas familias que aprovecharon las ofertas para adelantar sus compras navideñas, mientras que los consumidores mostraron mayor interés en comparar precios y buscar las promociones más convenientes antes de concretar sus adquisiciones.

Aunque todavía recopilan información de los negocios para determinar el incremento real en las ventas, el dirigente consideró que los resultados preliminares son positivos y expresó su expectativa de cerrar con buenos números.

Duarte destacó además el apoyo de la Comisaría de Seguridad, cuyos elementos mantuvieron vigilancia en el Centro Histórico durante los días de mayor actividad, lo que contribuyó a brindar tranquilidad a comerciantes y compradores.

Como parte de las acciones para mantener el movimiento económico, la asociación impulsa la campaña "En el Centro, todo noviembre es de ofertas", con la que busca prolongar los descuentos y promociones durante el resto del mes, evitando que los beneficios comerciales se concentren únicamente en el Buen Fin.

El representante de los comerciantes señaló que las expectativas para las próximas semanas son favorables, debido al inicio de la temporada de compras navideñas, considerada una de las etapas de mayor actividad para los establecimientos del primer cuadro de la ciudad.