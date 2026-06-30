Baja afluencia turística en Saltillo durante el Mundial

SALTILLO, COAH.- Las expectativas del comercio organizado del Centro Histórico de Saltillo por la llegada de turistas durante el Mundial no se cumplieron, al registrarse una afluencia inferior al 20 % de lo proyectado, informó Alan Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

El dirigente señaló que el principal objetivo del sector era que el flujo de visitantes se tradujera en un incremento de las ventas y en una mayor derrama económica para restaurantes, hoteles y comercios establecidos. "Lo que nosotros queremos es que se capitalice en ventas, que aumente la economía real. Sí entra mucho turismo y hay muchos programas, pero lo que buscamos es que se genere en ventas reales", declaró.

Duarte explicó que los comerciantes esperaban recibir a visitantes que asistieran a los partidos celebrados en Monterrey, ante la cercanía entre ambas ciudades y la posibilidad de que algunos aficionados eligieran hospedarse o consumir en Saltillo. Sin embargo, afirmó que esa expectativa no se concretó. "No llegó siquiera el 20 % de lo que nosotros esperábamos. En restaurantes, hoteles y comercios no vimos el turismo que vimos en otras ciudades", sostuvo.

Para prepararse ante la posible llegada de visitantes, el sector realizó inversiones en inventarios, promociones, publicidad en radio y televisión, además de capacitación para el personal. Pese a los resultados, Duarte descartó atribuir la baja afluencia turística a alguna persona o institución. Consideró que uno de los factores que pudo influir fueron los elevados costos para asistir al Mundial. "Los precios sí estuvieron muy altos, exorbitantes. Yo creo que fue el Mundial más caro que hemos tenido en toda la historia, pero hay que adaptarnos a estas nuevas condiciones", comentó.

Asimismo, descartó que las condiciones de seguridad del país hayan sido un factor determinante para explicar la reducida llegada de turistas a Saltillo. El dirigente agregó que, actualmente, las graduaciones y otros eventos sociales generan una mayor actividad económica para el comercio local que la observada durante el periodo mundialista.