Cámaras permitieron captura de criminal

SALTILLO, Coah.- Un hombre que era buscado en Tamaulipas por una acusación de feminicidio fue detenido en Ramos Arizpe, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera detectado mediante el Sistema de Videovigilancia e Inteligencia de Coahuila.

La Fiscalía General del Estado informó que el detenido es Juan N, de 42 años, quien circulaba en un Chevrolet Sonic Premier 2017, color rojo y con placas de Tamaulipas.

De acuerdo con la autoridad, la unidad contaba con un reporte emitido por corporaciones tamaulipecas, situación que permitió que las cámaras de vigilancia identificaran su paso por territorio coahuilense.

Tras recibir la alerta, elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Estatal y corporaciones municipales, implementaron un operativo para ubicar el automóvil.

Las acciones permitieron interceptar el vehículo y detener al conductor. Posteriormente, al verificar su identidad en los sistemas correspondientes, las autoridades confirmaron que existía una orden de aprehensión vigente en Tamaulipas por el delito de feminicidio.

Juan N quedó a disposición de las instancias correspondientes, que continuarán con el procedimiento legal derivado de la orden de captura. La Fiscalía General del Estado destacó que la utilización de herramientas tecnológicas, sistemas de inteligencia y coordinación entre corporaciones permite fortalecer las labores de seguridad y apoyar las investigaciones para la localización de personas requeridas por otras autoridades.