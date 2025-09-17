Alberto Hurtado apoya programa de transporte gratuito en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.– El diputado local de Morena, Alberto Hurtado, manifestó su postura frente al arranque del programa de transporte público gratuito "Aquí Vamos Gratis", impulsado por el alcalde Javier Díaz y que entrará en operación el próximo 1 de octubre con dos rutas troncales y 35 unidades.

El legislador reconoció la relevancia de este modelo de movilidad, al señalar que "el transporte no es un capricho ni un privilegio de quienes no tienen automóvil, sino un derecho de todas y todos".

En ese sentido, afirmó que el proyecto cuenta con su voto de confianza, aunque advirtió que desde el Congreso estarán vigilando el cumplimiento de los contratos y la satisfacción de la ciudadanía.

"Mi voto de confianza lo tiene, pero vamos a estar vigilando que los contratos se cumplan, que la operatividad se cumpla y que la ciudadanía esté contenta", subrayó.

Hurtado precisó que la licitación fue pública y abierta a nivel nacional, resultando ganadora una empresa de Saltillo. Aclaró, sin embargo, que los contratos no son absolutos y podrían revocarse en caso de incumplimiento.

El diputado destacó que el nuevo modelo obligará a modernizar el sistema de concesiones, pues todas las rutas deberán adoptar el cobro electrónico mediante tarjeta, lo que permitirá mayor control en la recaudación y facilitará a los concesionarios acceder a créditos para renovar unidades.

No obstante, señaló que persisten retos en materia de cobertura, sobre todo en colonias ubicadas en las orillas del oriente y poniente de la ciudad, donde los usuarios aún tendrían que caminar entre 15 y 30 minutos para llegar a una parada.

Finalmente, recordó que Morena votó en contra del programa dentro del Cabildo, pero reiteró que desde el Congreso su bancada mantendrá un papel de vigilancia activa.

"Queremos que le vaya bien a la ciudad; si hay fallas, vamos a reportarlas y exigir procesos de mejora continua", puntualizó.