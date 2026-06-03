Alberto Xicoténcatl denuncia agresiones a migrantes en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, señaló que persisten los delitos como agresiones, secuestros, trata y tráfico de personas contra la población migrante en distintas regiones del país y agregó que tan solo en el primer semestre, el equipo jurídico atendió cerca de mil 600 casos.

Como ejemplo, relató el caso reciente de un joven refugiado que fue apuñalado durante un asalto cerca de la Casa del Migrante. Aunque las heridas no comprometieron órganos vitales y logró recuperarse, el hecho evidencia que continúan ocurriendo agresiones contra esta población.

Asimismo, señaló que en el sur del país siguen registrándose secuestros y extorsiones, mientras que en estados del norte y noreste, particularmente en Tamaulipas, se ha detectado una modalidad de reclutamiento forzado en la que integrantes de la delincuencia organizada engañan a migrantes con falsas ofertas de empleo para posteriormente obligarlos a realizar actividades ilícitas.

"Les prometen trabajo en empresas o en el sector agrícola, pero al final terminan siendo víctimas de secuestro y reclutamiento forzado", explicó.

Respecto al tráfico ilegal de migrantes, indicó que esta práctica continúa vigente, aunque con costos mucho más elevados. Comentó que las personas que llegan a los albergues suelen ser quienes carecen de recursos para contratar a traficantes, mientras que otras optan por endeudarse para pagar estos servicios.

Finalmente, advirtió que el encarecimiento de estas redes ilegales también incrementa los riesgos para quienes buscan llegar a Estados Unidos, pues quedan expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad frente a grupos criminales que operan en diversas rutas migratorias del país.