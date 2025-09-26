Recorridos exitosos para programa de transporte gratuito en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que este viernes se realizaron con éxito diversos recorridos de prueba con las unidades del programa "Aquí Vamos Gratis".

Ello, como parte de las acciones que se desarrollan para arrancar este programa a partir del 1 de octubre.

Díaz González destacó que todos los preparativos para el inicio de las rutas troncales van en tiempo y forma, lo que permitirá dar arranque a las dos rutas troncales que recorrerán nuestra ciudad de oriente a poniente; poniente a oriente, así como de sur a norte y de norte a sur de forma gratuita para las y los usuarios.

El alcalde recordó que gracias al apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se pondrá en marcha el programa "Aquí Vamos Gratis" que busca brindarle a la ciudadanía un servicio de transporte público seguro, digno, con choferes bien capacitados, mayor cobertura y frecuencias, ofreciendo con ello, una nueva experiencia para las y los saltillenses.

Con este programa, resaltó Javier Díaz, se apoyará la economía familiar, se mejorará la movilidad y se brindará un mayor cuidado al medio ambiente.

En ese sentido, detalló que uno de los objetivos del programa es que la ciudadanía opte por usar el transporte público en lugar de sus automóviles particulares, lo que se traducirá en una menor carga vehicular y por ende, en una menor afectación a la calidad del aire.