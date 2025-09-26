Contactanos
Coahuila

Nuevo Director de Policía Municipal de Saltillo fortalecerá seguridad en la región

El alcalde y el Comisionado reciben a Pérez Saldaña como nuevo Director de la Policía Municipal de Saltillo, continuando con las estrategias de seguridad para garantizar la tranquilidad en la ciudad.

Por Redaccion La Voz - 26 septiembre, 2025 - 07:57 p.m.
Javier Díaz dio la bienvenida a Simón Pérez Saldaña como nuevo director de la Policía Municipal.
SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González recibió al Comandante Simón Pérez Saldaña, quien como nuevo Director de la Policía Municipal de Saltillo fortalecerá a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al blindaje en la región sureste.

Acompañado del Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, el alcalde dio la bienvenida a Pérez Saldaña, quien ya había desempeñado puestos al interior de la Comisaría, como Subdirector Operativo de Tránsito.

"Agradezco al Comandante Jordan Espino Guzmán por todo su esfuerzo y buenos resultados y le deseo éxito en las tareas que desarrollará para mantener a Coahuila seguro", dijo el alcalde.

El Comisionado Miguel Ángel Garza Félix destacó que Saltillo es la capital más segura del país gracias a un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la comunidad.

"Pérez Saldaña conoce las estrategias de proximidad, inteligencia y fuerza, las cuales continuaremos implementando para garantizar la paz y la tranquilidad en la ciudad", abundó.

