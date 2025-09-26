Mejora urbana en Saltillo con el uso de sella grietas en vías principales

emulsión asfáltica denominada sella grietas, con el objetivo de prevenir nuevos daños en las superficies de rodamiento de la ciudad.

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública se puso en marcha esta estrategia que, además de complementar los trabajos de reparación en la cinta asfáltica, tiene como finalidad garantizar la seguridad y durabilidad de bulevares, calzadas y avenidas mediante la aplicación de esta mezcla de resinas sintéticas.

El sella grietas consiste en una mezcla homogénea de áridos y cargas minerales ligados mediante emulsión asfáltica, capaz de sellar hendiduras y fisuras en el pavimento, lo que fortalece la superficie, reduce el riesgo de nuevos daños y evita la formación de baches. Asimismo, esta técnica tiene una función preventiva durante la temporada de lluvias y se aplica en arterias con mayor flujo vehicular en la ciudad.

De manera paralela, las brigadas de bacheo se mantienen activas y se han extendido a más sectores, con énfasis en las zonas que registran mayor deterioro por las precipitaciones pluviales recientes.

En atención a la instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de Infraestructura y Obra Pública atendieron la petición de vecinos de la colonia Vicente Guerrero, donde se iniciaron trabajos en las calles Óscar Pimentel González y Enrique Martínez y Martínez.

El Gobierno Municipal recuerda que tiene a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08, del asistente virtual "Saltillo Fácil", con el que se puede reportar cualquier servicio público en la localidad.