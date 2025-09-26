Más de Mil Personas se Gradúan de Talleres del DIF Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En lo que va del año, con el apoyo de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, se han graduado más de mil 300 personas de los diferentes talleres "Amor por Aprender" que se imparten en las instalaciones del organismo.

Recientemente, 224 personas se graduaron correspondientes al último trimestre.

"Este logro no solo representa adquirir conocimientos, sino también fomentar la unidad familiar, la convivencia y, en muchos casos, abrir camino al emprendimiento", refirió Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Las y los graduados participaron en talleres como pastelería, corte y confección, electricidad, carpintería, barber, mecánica, guitarra, pintura, vitromosaico, computación e inglés, entre otros.

Luly López Naranjo destacó el firme respaldo del alcalde Javier Díaz González para llevar a cabo este tipo de talleres para las y los saltillenses.

Asimismo, reconoció el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza, ICATEC, así como de Brigada 56, cuyo apoyo ha permitido impulsar este proyecto de aprendizaje y desarrollo comunitario.

López Naranjo reiteró su compromiso y el del DIF Saltillo para seguir impulsando programas que fortalezcan el bienestar, la inclusión y el crecimiento de las familias saltillenses.