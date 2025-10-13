Evento 'Creando Puentes' en Saltillo Impulsa Mentoría para Jóvenes

SALTILLO, COAHUILA.- Jóvenes saltillenses participaron en el evento "Creando Puentes", una dinámica de mentoría con destacadas personalidades de la ciudad.

El evento se llevó a cabo a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social.

"El objetivo principal es tender lazos que impulsen ideas, negocios y proyectos con perspectiva de género para un impacto en la comunidad", refirió Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Saltillo.

Creando Puentes se desarrolló en las instalaciones del Ateneo Fuente en áreas emblemáticas como la Pinacoteca, Museo, Biblioteca y Terraza, donde las y los jóvenes conversaron y escucharon historias de éxito con destacadas personalidades.

Participaron Adrián González Zambrano, director general del Tec de Monterrey, campus Saltillo; Ania Sánchez Ruiz, directora de Instituto Tecnológico de Saltillo; Nayeli Mery González, directora del Ateneo Fuente; y Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Así como Martha Dainitín, presidenta de Coparmex Jóvenes y Cynthia Arrazola, directora de Canacintra Coahuila Sureste.

Además de Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Saltillo; Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud; así como empresarios.

"Su colaboración en esta iniciativa es fundamental para sembrar inspiración y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de ideas, negocios y propuestas de política pública con enfoque de género", destacó Vanessa Fernández.