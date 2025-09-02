Pilas alcalinas retiradas de tiradero clandestino en Cañada Ancha

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de tres toneladas de pilas alcalinas fueron retiradas de manera segura tras ser detectadas en un tiradero clandestino en la comunidad de Cañada Ancha, en Ramos Arizpe, gracias a una operación coordinada con la red ambiental CIMARI.

El hallazgo, considerado de alto riesgo por el tipo de residuos involucrados, activó un protocolo especial de manejo de materiales peligrosos.

Personal especializado de CIMARI ejecutó el operativo con el uso de un camión autorizado para el transporte de este tipo de desechos, contando con los permisos vigentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Durante la recolección, se utilizó una retroexcavadora para movilizar los contenedores llenos de pilas y facilitar su carga hacia un sitio de disposición final certificado, donde serán tratados conforme a la normativa ambiental.

César Germán Torres de León, gerente de operaciones de Tecnología Ambiental en CIMARI, estuvo al frente del operativo, que fue supervisado además por una química especialista, encargada de verificar el estado del material recolectado.

Las autoridades destacaron la urgencia de la intervención, ya que el abandono de baterías y pilas representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

Estos residuos contienen metales pesados como mercurio, cadmio, plomo, litio y níquel, altamente contaminantes y se estima que una sola pila puede llegar a contaminar hasta 3 mil litros de agua potable.

"El objetivo fue evitar un daño ambiental irreversible que pudiera impactar no solo el ecosistema local, sino también la salud de los habitantes de esta y otras comunidades cercanas", señalaron técnicos participantes en el operativo.

El incidente también reabre el llamado a la ciudadanía para desechar correctamente pilas, baterías y otros residuos tóxicos, y a las autoridades para reforzar la vigilancia contra tiraderos clandestinos.