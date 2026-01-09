Comunidad se une para apoyar a Emiliano Aldaco en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La madrugada del 27 de julio de 2025 marcó un antes y un después para Emiliano Aldaco, joven originario de Saltillo y exjugador de futbol americano, quien fue atacado con un arma blanca durante una riña en la colonia Omega.

De acuerdo con los hechos, el joven intervino para defender a una amiga cuando se desató el altercado, lo que derivó en lesiones de gravedad que lo mantuvieron hospitalizado varias semanas. Aunque Emiliano ya fue dado de alta, su estado de salud aún requiere atención médica especializada. Entre los procedimientos pendientes se encuentra una cirugía de craneoplastia, indispensable para su recuperación.

Detalles confirmados

En el ámbito legal, el presunto agresor fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones correspondientes. Ante los elevados costos del tratamiento, familiares y personas cercanas al joven pusieron en marcha diversas acciones para recaudar recursos, entre ellas la rifa de un terreno rústico ubicado al poniente de Saltillo.

El predio, de 10 por 20 metros, será sorteado el 27 de enero de 2026 y el número ganador se definirá con base en los resultados de la Lotería Nacional. Los boletos tienen un costo de 500 pesos y ofrecen dos oportunidades de ganar.

Apoyo a joven herido

La respuesta de la comunidad ha sido significativa. Amigos, excompañeros de equipo y ciudadanos en general se han sumado a la causa mediante colectas, rifas y eventos solidarios. Equipos deportivos y organizaciones locales también han mostrado su respaldo, con el objetivo de que Emiliano pueda continuar su tratamiento médico y mejorar su calidad de vida.